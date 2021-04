La suite d'«Un prince à New York» sortirait en décembre

La suite qu’on n’attendait plus. Coming 2 America (Un prince à New York 2) verra finalement le jour 32 ans après la sortie du film original. Le film est actuellement en post-production.

Le long métrage a été réalisé par Craig Brewer, qui nous avait offert l’an dernier Dolemite Is My Name, et qui avait permis à Eddie Murphy d’effectuer son grand retour à l’écran.