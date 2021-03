Un homme dénonce la force utilisée par la police lors de son arrestation à Laval

LAVAL, Qc — Un jeune homme affirme avoir été traumatisé à la suite d’une arrestation par la police à Laval au cours de laquelle il aurait été frappé et traîné hors d’une voiture par les cheveux.

Samuel, qui n’a pas voulu donner son nom de famille parce qu’il dit avoir peur de la police, a affirmé que l’incident s’était produit quand il était dans une voiture avec deux amis le 25 mai — le même jour de la mort de George Floyd au Minnesota ayant déclenché des manifestations contre le racisme et la brutalité policière.

Quelques instants plus tard, on peut voir le policier s’avancer à l’intérieur du véhicule et traîner l’homme sur le trottoir par ses «dreadlocks».