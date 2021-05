Un (généreux) donateur à l'investiture de Trump condamné à 12 ans de prison

Un investisseur en capital-risque californien - et principal donateur de Donald Trump - a été condamné à 12 ans de prison fédérale pour contributions illégales à la campagne , évasion fiscale, dissimulation de son rôle d’agent étranger et obstruction à une enquête fédérale, ont rapporté des responsables.

«Zuberi a transformé le fait d’agir en tant qu’agent étranger non enregistré en une entreprise commerciale», a déclaré le procureur général adjoint des États-Unis pour la sécurité nationale, John C. Demers. «Il a utilisé de l’argent étranger pour financer illégalement des dons électoraux , qui ont étendu son influence politique. Il a utilisé cette influence pour faire pression sur des fonctionnaires américains et les inciter à faire des changements à certaines politiques au nom de nombreux dirigeants étrangers.

Non seulement il représentait secrètement des intérêts étrangers, mais il escroquait également des clients, selon les procureurs. Zuberi a amassé environ 7 millions de dollars pour U.S. Cares, une entreprise qui, selon lui, allait exporter de l’aide humanitaire vers l’Iran. Mais il a fini par utiliser 90% de l’argent pour ses propres intérêts - des achats immobiliers - et pour rembourser les dettes de carte de crédit et d’hypothèque, ont déclaré des responsables fédéraux.