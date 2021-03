Ugo Fredette: risque élevé d'évasion et pour le public, selon des rapports carcéraux

Fredette a porté en appel ces verdicts de culpabilité. Il réclame un second procès.

Lors de cette étape, il est notamment question du niveau de dangerosité de l’homme, de son risque de récidive et de son potentiel de réadaptation.

Le plan correctionnel de Fredette, réalisé en janvier, fait état d’un niveau de responsabilisation “faible” de sa part. S’il reconnaît avoir tué Mme Barbe et M. Lacasse, il continue de parler de «provocation» de leur part.

Fredette ne semble pas mesurer la gravité et l’ampleur des conséquences de ses gestes sur ses proches et les familles des victimes, est-il écrit. Il ne semble pas voir l’impact sur l’enfant qu’il a emmené avec lui dans sa cavale et qui a été un témoin oculaire: il regrette même «amèrement» de ne pas l’avoir fait témoigner à son procès.