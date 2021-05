Ubisoft dévoile les premières images d'«Assassin's Creed: Valhalla»

Ubisoft

Ubisoft a dévoilé, ce jeudi 30 avril, la première bande-annonce du jeu Assassin’s Creed: Valhalla.

Développé par l’équipe d’Ubisoft Montréal derrière les chapitres Black Flag et Origins, ce nouvel opus de la populaire série Assassin’s Creed sera lancé juste à temps pour la période des Fêtes sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, mais aussi sur les consoles de nouvelle génération Xbox Series X et PlayStation 5, qui seront mises en vente à la fin de l’année.

«Nous avons vraiment hâte que les joueurs puissent vivre cette incroyable aventure viking. En incarnant Eivor, un guerrier et chef de clan viking, les joueurs feront face aux difficultés d’établir un nouveau foyer au beau milieu d’une lutte de pouvoir pour le contrôle de l’Angleterre», a déclaré Ashraf Ismail, le directeur créatif de ce nouveau titre, par voie de communiqué.



«Chassés de Norvège par des guerres sans fin et la diminution des ressources au IXe siècle après J.-C., les joueurs mèneront le clan de Vikings d’Eivor des glaces de la mer du Nord jusqu’aux riches et fertiles terres des royaumes déchirés d’Angleterre. Les joueurs devront façonner un nouvel avenir pour leur clan et revivront les combats impitoyables des guerriers vikings grâce à un tout nouveau système de combat qui inclura la possibilité de se battre avec deux armes en même temps contre la plus grande variété d’ennemis jamais proposée dans Assassin’s Creed.

Pour obtenir les ressources nécessaires à leur survie et gagner des richesses, les joueurs pourront mener des raids dans certains villages en naviguant sur leurs drakkars. Au cours de leur installation sur ce nouveau territoire, les Vikings devront faire face à la résistance des Saxons et notamment à celle du roi Aelfred de Wessex qui les considère comme étant des païens barbares et qui a pour ambition de devenir l’unique souverain d’une Angleterre civilisée. Envers et contre tout, Eivor devra faire tout ce qui sera en son pouvoir pour un jour espérer rejoindre le Valhalla.»

Les joueurs pourront également personnaliser leur personnage en incarnant un homme ou une femme, en plus de pouvoir modifier coiffure, tatouages, peintures de guerre et équipement.

La survie et l’évolution du clan d’Eivor seront liées directement à «chaque alliance politique, décision de combattre et choix de dialogue».

