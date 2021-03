Uber veut se lancer partout au Québec

Les chauffeurs de taxi avaient tenu plusieurs manifestations et protesté sur toutes les tribunes, criant à l’injustice et à la concurrence déloyale, puisqu’eux étaient soumis à plusieurs règles et obligations auxquelles les autres n’étaient pas soumis. De plus, avec l’arrivée de tels concurrents, leur permis de taxi, payé parfois à fort prix, avait perdu de la valeur. Ils ont dû être indemnisés par le gouvernement du Québec et tous ne sont pas satisfaits du montant reçu.