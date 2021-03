La police intervient pour démanteler le blocus à Tyendinaga

TYENDINAGA, Ont. — La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a déclaré avoir arrêté 10 personnes lundi dans le cadre de son opération de démantèlement d’un blocus ferroviaire sur le territoire mohawk de Tyendinaga, près de Barrie, qui a pratiquement paralysé le trafic des trains de marchandises et de passagers au pays depuis près de trois semaines.

Selon l’OPP, les policiers avaient donné aux personnes présentes sur les lieux la possibilité de partir volontairement ou d’être arrêtées. Les dix personnes arrêtées ont été plus tard libérées sous conditions. Le porte-parole, Bill Dickson, a indiqué que chacune fait face à de multiples accusations, mais n’a pas donné de détails.

L’OPP a en grande partie démantelé la barricade située juste à l’extérieur de Belleville, dans l’est de l’Ontario. En début d’après-midi, deux grosses dépanneuses industrielles ont délogé du site un camion chasse-neige. Les policiers ont enlevé les quelques pancartes restantes et éloigné les pneus de la voie ferrée, bien que quelques tentes étaient toujours en place. Les équipes du Canadien National ont également inspecté et testé les barrières ferroviaires au passage à niveau alors que la police nettoyait les lieux.

La Police provinciale de l’Ontario intervient à Tyendinaga, en Ontario, où des manifestants autochtones bloquent la voie ferrée depuis plus de deux semaines. https://t.co/7yQhN2GyV1 pic.twitter.com/n5Un0LAaut

Des politiciens ont salué l’intervention policière pour mettre fin au blocage ferroviaire près de Belleville, mais le recours à la force a mis en colère des dirigeants autochtones, les membres de la communauté et des groupes de défense qui espéraient une solution pacifique.

“Les arrestations de militants des Premières Nations à Tyendinaga montrent une fois de plus que nous ne parviendrons jamais à la réconciliation par la force”, a déclaré Perry Bellegarde, chef de l’Assemblée des Premières Nations, dans un communiqué.

M. Bellegarde a ajouté que des gens étaient chassés de leurs terres, mais que l’obstacle central au progrès des relations demeurait, soit une action sur les questions de longue date des droits ancestraux et des territoires des Premières Nations.

La Police provinciale a soutenu que son équipe de liaison avait tenté de négocier pacifiquement au cours des dernières semaines. “Nous sommes restés respectueux du dialogue en cours, y compris les questions de souveraineté entre nos communautés autochtones et divers ministres fédéraux, et nous espérions une communication productive menant à une résolution pacifique”, a déclaré M. Dickson. “Malheureusement, toutes les voies pour négocier avec succès une résolution pacifique ont été épuisées et une injonction valide du tribunal reste en vigueur.”