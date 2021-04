La vidéo originale montre deux bambins, un Noir et un Blanc, offrant une belle scène d’amitié en courant l’un vers l’autre en exprimant leur joie de se retrouver.

Dans la version partagée par Donald Trump, la vidéo commence par la fin de la séquence, où l’un des enfants s’éloigne pendant que l’autre le suit. On y a ajouté une musique inquiétante et une fausse manchette disant qu’«un enfant terrifié fuit un enfant raciste». On y voit aussi un faux logo semblable à celui de CNN.