dimarik via Getty Images

Des comptes peuvent être suivis par plus de 50 000 personnes, et pourtant, ce seraient des bots qui les gèrent. Des universitaires ont étudié environ 6,5 millions de tweets publiés après l’annonce de Trump sur le retrait des accords sur le Climat, le 1er juin 2017. Et surprise, 25% des tweets sur le climat seraient rédigés par des bots qui sont généralement climatosceptiques.