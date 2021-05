Tweet controversé: Jean-Charles Lajoie présente ses excuses

L’animateur Jean-Charles Lajoie a présenté ses excuses pour un tweet controversé alimentant la discorde entre Montréal et les autres régions du Québec. Un message que le principal intéressé a supprimé depuis.

«Les imbéciles heureux en région qui ne se sentent pas concernés par la crise de la COVID-19 et qui réclament le déconfinement et la relance économique, je vous méprise. Votre JE avant le NOUS. Que seriez-vous sans l’apport inestimable de la grande région de Montréal collectivement?» avait lancé l’animateur, mercredi.

Plus tard dans la soirée, Jean-Charles Lajoie avait présenté ses excuses, expliquant qu’il avait publié ce message «sous le coup de l’émotion à la suite de la lecture de certains commentaires».

«Je veux réaffirmer mon affection du Québec et de ses régions, dont celle que j’habite. J’offre du Québec et de ses régions, dont celle que j’habite. J’offre aussi mes sincères excuses à ceux et celles que mon propos a pu offenser», a déclaré l’animateur.