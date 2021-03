La programmation d'automne se précise à TVA

Le retour des séries de fiction se précise un peu plus à TVA, qui confirme, ce mercredi 10 juin, que les tournages de la série L’Échappée reprendront sous peu. Les fidèles des histoires tordues (et le mot est faible) de Sainte-Alice devront toutefois être un peu plus patients qu’à l’habitude, puisque la cinquième saison ne sera diffusée qu’à compter du mois d’octobre.