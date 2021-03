Tueur en Nouvelle-Écosse: la crise de la COVID-19 l'aurait rendu paranoïaque, selon le mandat

Les motifs invoqués par la police pour obtenir un mandat de perquisition dans son enquête sur le tueur de Nouvelle-Écosse soulignent un comportement paranoïaque et fournissent des détails sur des achats exceptionnels d’essence par cet homme qui a incendié des maisons et assassiné 22 personnes le mois dernier.

Dans le document judiciaire rendu public mardi à la suite d’une demande des médias, sept témoins qui avaient rencontré Gabriel Wortman ont affirmé qu’ils se souvenaient que le tueur avait parlé de possession d’armes à feu ou encore ces témoins avaient vu des armes à feu à des endroits comme sa clinique à Dartmouth, et sa propriété à Portapique, en Nouvelle-Écosse, surnommée “l’entrepôt”.

Les 40 pages offrent des aperçus inquiétants concernant sa propriété rurale, située à 44 kilomètres à l’ouest de Truro, où le denturologiste de 51 ans recevait des amis et gardait un bar bien approvisionné et une collection de motos.

Une connaissance qui a rendu visite à Wortman a déclaré à la police qu’il avait installé un système de sécurité dans son entrepôt, et qu’il montrait ses armes et ses voitures de police à ses visiteurs.

La police a précédemment déclaré qu’à partir de la nuit du 18 avril, le tueur a utilisé des accélérateurs pour allumer des incendies dans cinq communautés et a assassiné des personnes avec quatre armes semi-automatiques qu’il n’était pas autorisé à posséder alors qu’il roulait dans une réplique de voiture de police. Il a été abattu par la police avant midi le 19 avril.

Dans les documents judiciaires, les témoins ont fourni des chiffres et des détails supplémentaires - y compris deux estimations selon lesquelles Wortman avait acheté pour 800 $ d’essence.

Cependant, d’autres informations recueillies par la police brossent un tableau plus sombre de l’état d’esprit du tueur.

Un ancien collègue de travail a raconté que Gabriel Wortman était “paranoïaque” face à la pandémie de COVID-19 et qu’il avait connu un épisode de dépression.

Dans le document rendu public mardi, cet ancien collègue soutient que le tueur avait parlé de tous ses types d’armes à feu, de fusils d’assaut et d’armes de poing. L’ancien collègue a également déclaré aux policiers que Wortman s’était déjà déguisé en policier, bien que des dates ne soient pas précisées dans le mandat de perquisition.

Il a également déclaré que Wortman ”était dérangé et qu’il avait été sévèrement maltraité dans sa jeunesse”, ajoutant qu’il était “très intelligent, qu’il avait été trompé et qu’il était psychopathe” et avait abusé d’une personne dont le nom a été supprimé du document.