Trump affirme que Twitter, sans lui, ce n'est «pas pareil» et c'est «très ennuyeux»

«Vous savez, j’avais 89 millions [d’abonnés sur Twitter] ... et en plus de cela, j’en avais 36 ou 39 millions sur @POTUS, et nous avions d’autres sites où nous avions des millions et des millions de personnes, donc nous avons... à peu près autant que ça, et la même chose sur Facebook», a déclaré M. Trump, faisant référence au fait que Facebook l’avait également banni indéfiniment. «Ils veulent tous cela et une partie du problème est que, mécaniquement, ils ne peuvent pas le gérer, parce qu’il y a trop de gens. C’est beaucoup plus important qu’ils ne le sont eux-mêmes.»