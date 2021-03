Trump refuse encore une fois de reconnaître la défaite devant ses partisans

«Nous pouvons nous battre pour la présidence et nous battre pour élire nos deux formidables sénateurs, et nous pouvons le faire en même temps», a-t-il assuré à Valdosta, accompagné de son épouse Melania Trump.

«Pas attendre 2024»

Espoirs démocrates

Au premier tour, David Perdue a remporté plus de 88 000 voix d’avance sur son rival démocrate Jon Ossoff, un ex-journaliste d’investigation. Une large marge mais pas suffisante pour lui donner les plus de 50% de voix nécessaires pour l’emporter en Géorgie.

Mais avec un électorat désormais plus jeune et plus divers en Géorgie, et des démocrates galvanisés par la victoire de Joe Biden dans cet État qui n’avait pas voté pour un candidat à la présidentielle de leur parti depuis 1992, les espoirs démocrates grandissent.