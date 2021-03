Trump furieux des spéculations sur son état de santé

MANDEL NGAN via Getty Images

Le président américain, 73 ans, s’est rendu samedi à l’hôpital Walter Reed pour, selon les termes de la Maison-Blanche, “entamer sa visite médicale annuelle”. Cette visite, qui n’avait pas été annoncée à l’avance, et qui intervient neuf mois seulement après la précédente, a suscité des interrogations.

“Je suis allé passer une visite médicale. Je reviens et ma femme me dit: ‘Chéri, ça va ? Que se passe-t-il ? Ils disent que tu as peut-être eu une crise cardiaque’ ”, a raconté M. Trump à l’occasion d’une réunion à la Maison-Blanche avec les membres de son gouvernement.