Le président Donald Trump a discuté d’accorder la grâce présidentielle à trois de ses enfants et à son avocat personnel Rudy Giuliani avant qu’il ne quitte ses fonctions et avant que l’un d’eux ne soit accusé de crimes potentiels, selon plusieurs médias américains.

ABC News et le New York Times ont tous deux rapporté que Trump avait discuté des pardons préventifs avec des conseillers, exprimant la crainte que son successeur, le président élu Joe Biden, ne les cible injustement lors de sa prise de fonction en janvier. Les pardons pourraient profiter à Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump, ainsi qu’au mari d’Ivanka, Jared Kushner. Ivanka Trump et Kushner ont également été conseillers de la Maison-Blanche dans l’administration Trump.