Trump promet qu'il publiera ses déclarations d'impôts avant la présidentielle de 2020

Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images

Donald Trump a assuré jeudi qu’il publierait des documents sur sa situation financière “avant l’élection” présidentielle de novembre 2020, alors que le procureur de Manhattan et les démocrates du Congrès essaient d’obtenir ses déclarations d’impôts contre son gré.

“Mais je suis en règle, et quand je publierai ma déclaration financière (ma décision), en temps venu avant l’élection, elle ne prouvera qu’une chose - que je suis beaucoup plus riche que ce que les gens pensaient. Et c’est une bonne chose - des emplois, des emplois!”, a-t-il ajouté.