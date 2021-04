Trudeau au sommet de l'OTAN pour rappeler les contributions du Canada

Plus récemment, l’OTAN a déployé des troupes en Afghanistan, renversé le régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, patrouillé au large de la Corne de l’Afrique pour lutter contre les pirates maritimes et mis en place une ligne de défense en Europe de l’Est contre les agressions russes. Le Canada a participé à tous ces efforts et à bien d’autres, notamment en dirigeant une mission de formation militaire de l’OTAN en Irak et en fournissant des avions de combat pour patrouiller l’espace aérien roumain et des frégates pour patrouiller en Méditerranée et en mer Noire.