Trudeau pressé d'assouplir la loi sur l'aide médicale à mourir

DAVE CHAN/AFP via Getty Images

La juge Christine Baudouin a conclu que les critères fédéraux et provinciaux concernant l’accès à l’aide médicale à mourir étaient discriminatoires. Elle a accordé aux deux gouvernements six mois — jusqu’en mars 2020 — pour modifier leur loi respective. Le premier ministre Trudeau a plus tard indiqué que son gouvernement ne contesterait pas cette décision devant les tribunaux, tout comme l’a fait d’ailleurs le gouvernement québécois.