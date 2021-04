Trudeau veut réduire les impôts tout en gardant des réserves

CHRIS WATTIE via Getty Images Justin Trudeau et Bill Morneau à Rideau Hall le 20 novembre dernier

Le premier ministre Justin Trudeau demande à son ministre des Finances de réduire les impôts, mais aussi de préserver du “pouvoir financier” au cas où on devrait faire face à un ralentissement économique - au moment où Bill Morneau se prépare à ouvrir ses livres.

M. Trudeau a remis vendredi des listes de tâches détaillées à son cabinet dans des “lettres de mandat” publiées en ligne, quelques jours avant la mise à jour économique d’automne, lors de laquelle le ministre Morneau présentera une description actualisée de l’état des finances du pays avant de rencontrer ses homologues provinciaux.

Depuis la reprise des travaux sur la colline du Parlement, la semaine dernière, les conservateurs ont accusé à maintes reprises le gouvernement de Justin Trudeau de mettre le Canada dans le rouge et d’enliser l’économie du pays. S’appuyant sur un rapport de Statistique Canada selon lequel 71 000 emplois ont été perdus le mois dernier, les conservateurs affirment que le pays est au bord de la récession et reprochent à M. Trudeau de n’avoir mentionné aucune mesure visant à faire face à cette possibilité dans son discours du Trône.

MM. Morneau et Trudeau ont pour leur part minimisé les craintes d’une récession imminente. Tous deux maintiennent que le gouvernement est sur la bonne voie en investissant dans l’économie, plutôt qu’en adoptant l’approche conservatrice, qu’ils décrivent comme des coupes et de l’austérité.

Vendredi, cependant, dans la lettre de mandat du ministre des Finances, M. Trudeau le somme de “préserver du pouvoir financier au cas où nous aurions à faire face à un ralentissement économique”.

Cette directive est l’un des quatre “principes clé” esquissés par Justin Trudeau pour la mise en oeuvre de leur plan financier. Le ministre est également appelé à continuer de réduire la dette du gouvernement en fonction de l’économie, à conserver la cote de crédit triple A du pays et à continuer d’investir “dans les gens et dans les aspects qui apportent une meilleure qualité de vie”.

M. Trudeau lui demande également d’entreprendre “un examen des dépenses fiscales pour veiller à ce que les Canadiens les plus fortunés ne profitent pas d’allègements fiscaux injustes”.

Chacune des 36 lettres de mandat comprend un préambule identique, qui souligne la nécessité pour chaque ministre de “gouverner d’une manière positive, ouverte et collaborative”, reflétant le fait que les libéraux ont été réélus le 21 octobre avec une minorité de sièges et auront besoin du soutien d’au moins l’un des principaux partis d’opposition pour faire adopter des lois et survivre aux votes de confiance.

Le préambule ne mentionne pas directement les divisions régionales mises en évidence par le scrutin, qui a vu les libéraux rayés de la carte en Alberta et en Saskatchewan, mais il souligne qu’“il est plus important que jamais pour les Canadiens d’unir leurs forces en vue de bâtir un pays plus fort, plus inclusif et plus résilient”.

«Les Canadiens n’exigent pas de nous que nous soyons parfaits; ils s’attendent à ce que nous soyons diligents, honnêtes, ouverts et sincères dans nos efforts pour servir l’intérêt public.» - Justin Trudeau

Il note que la réalisation de bon nombre des promesses électorales des libéraux nécessitera une coopération avec les partenaires provinciaux, municipaux et autochtones et affirme qu’“il est dans l’intérêt de tous de travailler ensemble pour trouver un terrain d’entente”.

Après avoir été virulemment critiqué pour avoir omis de mentionner spécifiquement l’Alberta et la Saskatchewan ou les mots “pétrole” ou “oléoduc” dans son discours du Trône, Justin Trudeau a pris soin de préciser dans la lettre de mandat du ministre des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, que son travail consiste à veiller à ce que le projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain soit mené à terme, que le secteur de l’énergie demeure une bonne source d’emplois et de prospérité et que des dispositions législatives soient mises en oeuvre pour soutenir les travailleurs et les communautés touchées par “la transition mondiale vers une économie sobre en carbone”.

M. Trudeau recommande à tous les ministres de se comporter de manière transparente, responsable et éthique, en s’appuyant sur les conseils professionnels de fonctionnaires, en travaillant de manière constructive au Parlement, en dialoguant avec les intervenants concernés et le public et en répondant de manière professionnelle et en temps opportun aux journalistes.

Cela signifie “faire preuve d’humilité et continuer à reconnaître nos erreurs lorsque nous les commettons”, note-t-il.

“Les Canadiens n’exigent pas de nous que nous soyons parfaits; ils s’attendent à ce que nous soyons diligents, honnêtes, ouverts et sincères dans nos efforts pour servir l’intérêt public.”

Mise à jour à venir

Bill Morneau a annoncé vendredi que la mise à jour économique d’automne sera présentée lundi.

L’exercice qui a déjà pris, dans les années passées, les allures de mini-budget ne sera pas très élaboré cette fois-ci.

On s’attend simplement à une description actualisée de l’état des finances du pays.

Dans son dernier budget, le ministre Morneau avait prévu un déficit de 19,8 milliards $ pour 2019-2020. Et comme pour tous les budgets qu’il a déposés depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, il n’avait pas prévu de date pour le retour à l’équilibre budgétaire.