ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Le premier ministre a servi cette réplique au conservateur Gérard Deltell, qui l’accusait de s’ingérer dans les compétences des provinces avec son plus récent discours du Trône en voulant notamment imposer des normes nationales dans les centres de soins de longue durée.

«Les Québécois et les Canadiens viennent de voir encore une fois le visage désagréable de l’arrogance du premier ministre libéral», a répondu M. Deltell.

La veille, le premier ministre du Québec, François Legault — et maintenant président du Conseil de la fédération — avait dit que le discours du Trône était «décevant» et ne respectait pas le champ de compétences des provinces en santé.

«Pour le Bloc québécois, parler de nos aînés, c’est de parler de chicanes constitutionnelles, alors qu’on parle ici d’êtres humains. Alors à chaque fois qu’on va se lever en Chambre, M. le Président, de ce côté-ci, et qu’on parlera de nos aînés, on va parler de droit à la vie, droit à la dignité, droit à des médicaments et droit à des soins de santé de qualité», a rétorqué M. Rodriguez.