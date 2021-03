Le premier ministre a transmis ce message d’accès universel lors de son troisième sommet international en une semaine. Le Canada tente d’obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies et sa plateforme de campagne mise sur la reconstruction du monde après la pandémie. Le sommet de jeudi, organisé par le premier ministre britannique, Boris Johnson, vise à garantir aux pays pauvres un accès rapide à un éventuel vaccin contre le coronavirus mortel responsable de la COVID-19.

Le premier ministre s’est joint de façon virtuelle, jeudi, aux dirigeants de 50 pays et de grandes organisations, dont les philanthropes Bill et Melinda Gates, à cette conférence internationale des donateurs, qui espère recueillir près de 10 milliards $ pour GAVI, l’Alliance du vaccin, la principale agence de distribution de vaccins dans les pays moins développés.

Le premier ministre a déjà annoncé l’engagement de 600 millions $ sur cinq ans du Canada envers cette agence GAVI, qui a depuis 20 ans vacciné 760 millions d’enfants et évité 13 millions de décès dans les pays les plus pauvres du monde.

«Les vaccins fonctionnent et 86 % des enfants du monde ont bénéficié de la vaccination systématique, a rappelé M. Trudeau jeudi. Et au milieu d’une pandémie mondiale, il n’a jamais été aussi important de renforcer les capacités de riposte aux éclosions de maladies et de travailler avec des organisations pour développer et administrer les vaccins.»