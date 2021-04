Travailleurs mexicains morts au Canada: Trudeau blâme leurs employeurs

Ce week-end, Ottawa et Mexico se sont entendus pour que les travailleurs temporaires embauchés cet été puissent recommencer à venir au Canada. Le Mexique avait suspendu les voyages prévus de ses citoyens à la suite de deux décès, et en attendant de recevoir des assurances du gouvernement canadien. Depuis, un troisième travailleur est décédé des suites de la COVID-19.

Besoin de touristes

«Tous ces gens-là doivent comprendre que si on prend des pas trop rapidement, si on n’est pas sûr de ce qu’on fait à chaque étape, on risque de retomber dans une deuxième vague (...) et de devoir refermer notre économie et se reconfiner et je sais qu’il n’y a pas personne qui veut ça», a souligné le premier ministre.