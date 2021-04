Québec octroie une aide d’urgence de 400 M$ pour le transport collectif

krblokhin via Getty Images

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi qu’il accorde une aide financière d’urgence de 400 millions $ aux organismes et aux sociétés de transport collectif afin de les soutenir pour traverser la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 .

«Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’ensemble des sociétés et des organismes de transport collectif de la province ont maintenu leurs activités malgré une forte baisse de clientèle, et ce, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. Cette aide financière d’urgence est un geste concret qui favorisera un retour à la normale en matière de transport collectif», a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel, par voie de communiqué.

«Nous devons soutenir les sociétés et les organismes de transport afin qu’ils puissent offrir pleinement leurs services à la population et favoriser le retour en grand nombre des usagers dans les différents modes de transport collectif», a pour sa part affirmé Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et responsable de la région de Montréal.