«Où est notre argent?» demandent des étudiants à Québec

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union étudiante du Québec (UEQ), soutiennent que le gouvernement provincial a utilisé à d’autres fins des transferts fédéraux destinés aux étudiants, versés à la suite de l’abolition des crédits d’impôt pour études et pour manuels scolaires.

Sollicité par la FECQ et l’UEQ - et par la Coalition avenir Québec, alors dans l’opposition -, le gouvernement avait accepté de réinvestir cette somme dans le programme d’AFE. Or, selon les calculs de l’UEQ, l’abolition des deux crédits d’impôt aura plutôt occasionné des pertes de 277 M$ pour les étudiants québécois entre 2016 et 2020.