Chloroquine: un possible traitement contre la COVID-19 en essai clinique aux États-Unis

Le président américain Donald Trump a vanté jeudi le recours à la chloroquine, un antipaludéen, comme possible traitement pour le nouveau coronavirus, après des résultats encourageants en Chine et en France même si nombre d’experts appellent à la prudence.

La Food and Drug Administration (FDA), l’organisme fédéral qui supervise la commercialisation des médicaments aux États-Unis, a un peu tempéré l’enthousiasme présidentiel en soulignant que le traitement n’avait pas été approuvé pour le nouveau coronavirus.

Si la FDA était prête à “abattre des barrières” pour favoriser les percées, elle a aussi la responsabilité de garantir que les produits soient sûrs et efficaces, a-t-il insisté.

La chloroquine est un antipaludéen peu cher utilisé depuis plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom de Nivaquine.

Selon une étude chinoise publiée mi-février, un essai clinique mené dans une dizaine d’hôpitaux a donné des résultats prometteurs avec des tests sur plus de 100 patients.

GERARD JULIEN via Getty Images

GERARD JULIEN via Getty Images

“Petit nombre de patients”

Interrogée par l’AFP, Karine Le Roch, qui enseigne la biologie l’Université de Californie-Riverside, s’est dite encouragée par les résultats obtenus en Chine et en France.

Nombre d’experts se montrent cependant pour l’heure circonspects en l’absence de données cliniques solides et publiques.

Dans un article publié dans l’Antiviral Research, les chercheurs français Franck Touret et Xavierde de Lamballerie appellent à la prudence, rappelant que la piste de la chloroquine a été avancée à plusieurs reprises, sans succès, face à des virus, y compris le VIH.

La première puissance mondiale, qui a beaucoup tardé à lancer les tests au COVID-19, compte désormais plus de 13 000 cas confirmés dont 176 décès.

“Cela se serait beaucoup mieux passé si on avait su tout cela quelques mois plus tôt, cela aurait pu être endigué dans une région de Chine d’où c’est parti”, a-t-il dit, employant une nouvelle fois la formule controversée “virus chinois”.

Les autorités de Pékin ont initialement été critiquées pour un certain manque de transparence et une certaine lenteur à réagir face à la propagation du virus. Mais la Chine a ensuite pris des mesures de confinement draconiennes et l’épidémie a connu un net ralentissement tout en se propageant hors du pays.