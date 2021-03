Le chroniqueur et essayiste Mathieu Bock-Côté sera de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 6 décembre, pour parler de son plus récent ouvrage, L’empire du politiquement correct , et de la controverse entourant la censure, puis la marche arrière de l’Association des libraires du Québec en ce qui a trait aux suggestions littéraires du premier ministre François Legault.

L’auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille s’entretiendra au sujet de ses reprises de chansons connues, qu’il partage périodiquement sur Twitter depuis le début de la pandémie. Sa plus récente reprise de Pump Up the Jam du groupe Technotronic a cumulé plus de 5 millions de vues au cours de la dernière semaine.