«Tout le monde en parle»: Ron Fournier se prononce sur le renvoi de Don Cherry

L’animateur de la toujours très populaire émission de radio Bonsoir les sportifs a appris qu’il souffrait d’un cancer de la prostate au printemps 2017. Ce dernier a gardé le secret sur son état de santé pendant un an et demi, avant d’en parler publiquement au micro de Paul Arcand .

«Ça me touche beaucoup, parce que j’ai vécu ça, dans ma famille. J’ai eu le cancer de la prostate en 2017, et mon beau-frère, dans la trentaine, a eu le cancer des testicules, et par la suite il s’est suicidé. Alors ça me touche personnellement», a-t-il confié.