«Il y a tellement de gens qui disent que la lutte c’est arrangée. Ils sont sûrs de leur affaire [...] On fait un stunt comme ça. On le joue bien. Et le monde disent : ″Voyons donc, c’est un sauvage, ça ne se fait pas! Tu ne peux pas faire ça, passer Dave Morissette dans une table!″ Et là, j’étais rendu détesté», a déclaré Pierre-Carl Ouellet en riant, avant de louanger son complice et d’expliquer les dessous d’un tel coup.