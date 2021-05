«On sous-estime à quel point ça peut me rendre triste. Ce sont des situations délicates. Je suis déçue, je suis amère, a ensuite confié la principale intéressée. En même temps, c’est un ménage qui avait vraiment lieu d’être et pour moi, en bout de ligne, c’est hyper positif et nécessaire ce qui s’est passé cette année.»

Pas une psychologue

«Je trouve qu’on demande beaucoup aux femmes de se prononcer là-dessus. J’ai tellement reçu de demandes d’entrevues, comparativement à Jay Du Temple ou à Arnaud Soly. Et pourtant, on fait tous partie de la même société, du même milieu», a-t-elle déclaré.

«Encore une fois, on met un peu ce fardeau-là sur les épaules des femmes, comme si on devait avoir une opinion tranchée, comme si on devait se prononcer, comme si on était le problème. Je trouve que ça envoie ça comme message, et ça me chicotte [...] Peut-être que je le ressens différemment, mais j’ai tout de même l’impression que l’attention est sur nous.»