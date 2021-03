«Tout le monde en parle»: Julie Snyder voudrait toujours animer «Star Académie»

Karine Dufour via Radio-Canada

Julie Snyder et Stéphane Laporte étaient de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 1er décembre, pour discuter du nouveau talk-show La semaine des 4 Julie, qui sera diffusée à compter de janvier prochain, sur les ondes de V.

Le duo, qui a collaboré à plusieurs occasions depuis 1991 sur des émissions comme L’enfer, c’est nous autres, Star Académie et L’été indien, est évidemment conscient de la compétition qui l’attend. La semaine des 4 Julie sera effectivement présentée à 21 heures, et fera donc face aux séries vedettes des autres chaînes généralistes, comme Fugueuse et Les pays d’en haut.

«Nous, on fait ce qu’on a à faire. Moi, je cours dans mon couloir, et si quelqu’un essaie de tirer sur mes lacets, je cours quand même, a lancé Julie Snyder. On ne regarde pas ça [la compétition, ndlr], on essaie juste de se concentrer sur ce qu’on a à faire.»

«On a un diffuseur compréhensif qui a des attentes raisonnables face à la force de la chaîne. L’important pour eux, c’est qu’on fasse une émission de qualité avec une touche d’intelligence et de folie. Et si on fait ça, ce sera mission accomplie.»

L’animatrice a également souligné que le paysage de la production télévisuelle avait bien changé depuis l’ascension des technologies numériques.

«Les visionnements sur Noovo.ca sont aussi importants que les chiffres traditionnels, parce que V et Noovo rejoignent beaucoup plus les jeunes, et les jeunes ont de moins en moins le câble, et regarde donc autant sur l’ordinateur, sur la tablette et sur le téléphone qu’à la télé traditionnelle. C’est donc l’addition de tout ça, c’est la portée dans la semaine qui est importante, et non seulement le 9-10 heures», a-t-elle expliqué.

Le retour de Star Académie

Star Académie sera de retour sur les ondes de TVA en 2021, et Guy A. Lepage a évidemment posé «la question qui tue» à son invitée, à savoir qui, selon elle, allait lui succéder à l’animation.

«J’aimerais que ce soit moi. J’aimerais toujours ça l’animer, mais...», a répondu Julie Snyder.

«Si on regarde ça objectivement, le phénomène Star Académie a été dû à la production et à l’animation de Julie, donc normalement, le diffuseur devrait revenir avec une équipe gagnante...», a renchéri Stéphane Laporte, sachant néanmoins que leurs différends avec Québecor ne leur permettraient probablement pas de retrouver les postes qu’ils ont occupés respectivement pendant une décennie au coeur de la production.

«Je suis allée chercher les droits de Star Académie en 2001. C’est moi qui a eu l’idée d’amener ça. Il n’y a personne qui m’a dit, à TVA, d’aller chercher ça. Et grâce à des contacts que j’avais en France, j’ai pu avoir les droits», a poursuivi Julie Snyder.

«C’était vraiment mon bébé, Star Académie, je l’ai porté à bout de bras pendant dix ans, et c’est sûr que j’aimerais ça l’animer encore, le produire. Je suis quand même contente que le public puisse retrouver cette émission-là, qui avait quand même fracassé des records de cotes d’écoute pendant la décennie.»

Enfin, questionnée par Dany Turcotte à savoir ce qui l’empêcherait de revenir à la barre de l’émission, Julie Snyder a ri nerveusement avant de répondre : «Oui, j’avais les droits, mais pour plusieurs bonnes raisons, je suis désolée, mais je vais garder mon droit au silence pour le moment».

La semaine des 4 Julie sera diffusée du lundi au jeudi à 21h, dès le 6 janvier, sur les ondes de V.