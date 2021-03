«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Julie Snyder et Stéphane Laporte seront sur le plateau de Tout le monde en parle , ce dimanche 1er décembre, pour parler en long et en large du nouveau talk-show La semaine des 4 Julie , qui sera diffusé à compter du 6 janvier 2020, sur les ondes de V.

L’auteure-compositrice-interprète Elisapie s’entretiendra pour sa part au sujet de son plus récent album, The Ballad of the Runaway Girl, et des concerts qu’elle donnera au Québec l’hiver prochain.