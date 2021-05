Il sera évidemment question des élections américaines, ce dimanche 8 novembre, à Tout le monde en parle, avec la chercheure Valérie Beaudoin et l’éditorialiste Laura-Julie Perreault .

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant .

Le journaliste des réseaux TVA et LCN Félix Séguin présentera son nouveau livre La source, ainsi que le documentaire Scoppa et moi, présentement disponible sur Club illico, qui portent sur le monde toujours fascinant de la mafia et du crime organisé.