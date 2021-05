Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également le directeur du Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval Gary Kobinger, afin de discuter des plus récents développements en ce qui a trait à la campagne de vaccination contre la COVID-19 .

Le musicien Pilou (Pierre-Philippe Côté de son vrai nom), qui a, entre autres, signé la musique de l’émission La vraie nature et la bande originale du film Les Affamés, s’entretiendra au sujet de ses divers projets musicaux et entrepreneuriaux.

Isabelle Racicot et l’historien Frantz Voltaire parleront du documentaire Pour mes fils, mon silence est impossible, diffusé en novembre dernier, qui traite de la lutte contre le racisme qui a pris de plus en plus d’ampleur au cours des derniers mois, et ce, partout sur la planète.