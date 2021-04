«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

La prochaine édition de Tout le monde en parle sera de nouveau diffusée en direct, et sera (presque) entièrement consacrée à la pandémie de COVID-19.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront Patrice Roy et Patrick Lagacé, qui discuteront de leur travail en tant que présentateur de nouvelles, animateur et journaliste en temps de crise.