L’astronaute David Saint-Jacques et le réalisateur Félix Lajeunesse seront de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 25 octobre, pour parler de The ISS Experience , une production en réalité virtuelle qui permettra aux amateurs d’astronomie n’étant pas milliardaires de s’aventurer à bord de la la Station spatiale internationale.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la professeure en histoire et théorie de l’art à l’Université d’Ottawa Verushka Lieutenant-Duval pour aborder la controverse entourant l’utilisation du «mot en n», qui a évidemment retenu l’attention au cours de la dernière semaine. L’entrevue sera suivie d’une discussion sur ce même sujet avec l’animatrice et productrice Vanessa Destiné, l’artiste et militant Ricardo Lamour, la chroniqueuse Émilie Nicolas et le rappeur Webster.