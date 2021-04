Le départ de la Maison-Blanche de Donald Trump et l’assermentation sous haute surveillance du 46e président des États-Unis Joe Biden seront analysés par la chercheure Valérie Beaudoin et l’éditorialiste Laura-Julie Perreault.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également la grande Louise Latraverse, dont le fameux «L’amour… crisse!» lancé en tombée de rideau de l’émission En direct du jour de l’An a créé une onde de choc des plus positives, en plus de devenir un t-shirt qu’on peut maintenant se procurer, et dont les profits sont remis à la Maison Simonne-Monet-Chartrand.