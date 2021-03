«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Les comédiens François Létourneau , Marilyn Castonguay , Patrice Robitaille , Karine Gonthier-Hyndman et le réalisateur Jean-François Rivard seront à Tout le monde en parle , ce dimanche 23 février, pour parler de la nouvelle série C’est comme ça que je t’aime , qui sera disponible à compter du 6 mars, sur ICI Tou.tv Extra.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également Chantal Ménard et Flavie Trudel , dont des membres de leur famille respective ont contracté le COVID-19 à bord du bateau de croisière Diamond Princess .

La dramaturge Annabel Soutar parlera de la pièce documentaire L’Assemblée, qui sera présentée du 25 février au 8 mars à L’Espace Go .

Finalement, l’ethnologue Isabelle Picard et la chroniqueuse Isabelle Hachey feront le point sur la situation entourant le blocus ferroviaire qui perturbe depuis deux semaines le réseau du Canadien National dans l’est du pays, et le services de train de passagers de Via Rail.