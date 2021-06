Magalie Lépine-Blondeau et l’auteur Vincent Sulfite seront de passage sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 22 novembre, pour parler de la nouvelle série documentaire Supernaturel: histoires de vin nature, qui est disponible depuis ce jeudi sur Club illico .

Il sera également question des rassemblements durant la période des Fêtes en cette année de pandémie mondiale, avec la microbiologiste infectiologue Cécile Tremblay et la directrice du Centre d’Études sur le stress humain Sonia Lupien .

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette et la professeure Laure Waridel reviendront sur le Plan pour une économie verte, dévoilé plus tôt cette semaine par le gouvernement Legault.