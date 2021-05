«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Olivier Renaud, Maxime Poirier et Agathe Cyr parleront de la nouvelle série documentaire La course folle, qui témoigne de la réalité et des nombreux défis entourant la pêche au homard aux Îles-de-la-Madeleine et qui sera diffusée les jeudis à 20h à compter du 6 février, sur les ondes de Télé-Québec.