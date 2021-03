«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

L’humoriste Julien Lacroix sera de passage sur le plateau de Tout le monde en parle , ce dimanche 1er mars, pour parler de son premier spectacle, Jusqu’ici tout va bien, et de la websérie Projet 2000, disponible dès maintenant sur ICI Tou.tv .

La comédienne Erika Rosenbaum et la journaliste Geneviève Garon discuteront du dénouement de l’affaire Harvey Weinstein, qui a été trouvé coupable d’agression sexuelle et de viol plus tôt cette semaine.