«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault sera de passage sur le plateau de Tout le monde en parle , ce dimanche 19 janvier, pour faire le point sur la plus récente campagne électorale fédérale, et surtout sa nomination à un poste qui a fait sourciller, voire frustré, bien des électeurs au moment de son annonce.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront également les comédiens de la pièce Les Voisins Jean-Michel Anctil, Marilyse Bourke, Catherine Brunet, Pier-Luc Funk, Brigitte Lafleur, Rémi-Pierre Paquin et Marie-Chantal Perron. La pièce culte de Claude Meunier et Louis Saïa sera présentée du 23 au 25 janvier au Théâtre Maisonneuve.