«Tout le monde en parle»: Dominic Paquet s'exprime sur la controverse entourant sa perte de poids

Le joueur de tours de l’émission Mets-y le Paquet a été appelé à commenter la controverse entourant sa démarche visant à perdre du poids, qu’il a mis en branle et qu’il documente régulièrement dans le cadre de l’émission La semaine des 4 Julie , en compagnie du naturopathe Martin Allard.

Plusieurs téléspectateurs et spécialistes ont critiqué certains passages présentés dans le cadre des segments Paquet perd son paquet. C’est le cas notamment de son essaie de la cryothérapie, une technique qui permettrait soi-disant d’éliminer les graisses par le froid. Durant l’émission, Dominic Paquet avait soumis son corps à des températures allant de -60 à -139 degrés Celsius dans le cryosauna.

Un épisode qui a notamment fait réagir le Pharmachien Olivier Bernard et l’urgentologue Alain Vadeboncoeur, qui ont mentionné les risques liés à cette pratique tout en la déconseillant fortement à tout individu souffrant de problèmes cardiaques.

«C’est pour le show! Chaque semaine, on fait des niaiseries, a expliqué Dominic Paquet. Je voulais vraiment perdre du poids, parce que j’étais rendu à 230 livres à 6 pieds 2 pouces, j’ai 44 ans. Si je continue la courbe, à 55 ans j’aurais probablement été à 245, 255 livres.[...] Je suis allé au Cosmodôme utiliser la machine d’apesanteur. Ce n’était pas pour perdre du poids, c’était pour donner un show.»

«Ça ne vient tellement pas de moi. Moi, je m’en foutais, je trouve ça drôle. C’est correct de dire “le petit paquet”. Grossophobe? Come on! Ce n’est pas juste une perte de poids, ce n’est pas juste esthétique, je veux être en forme, je veux être en santé, j’ai un gars de six ans», a expliqué le principal intéressé.