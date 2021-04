Erik et Sonny Caouette du groupe 2Frères étaient de passage sur le plateau de Tout le monde en parle , ce dimanche 8 mars, pour faire la promotion de leur plus récent album, À tous les vents, paru le mois dernier.

Mais comme Tout le monde en parle et Mariana Mazza sont pratiquement indissociables en ce début d’année, il a évidemment été question de la collaboration entre les deux auteurs-compositeurs-interprètes et l’humoriste, qui ont uni leurs forces pour proposer la chanson humoristique Mon pénis vient de mourir, qui fait partie du film Femme ta gueule .

«Je me suis mis à lire un peu sur les réseaux sociaux - mauvaise idée - les commentaires qu’il y avait. Et on n’a pas été victimes de ça souvent dans notre jeune carrière [...] On ne se fait vraiment pas taper dessus, c’était la première fois que j’étais témoin de ça», a aussitôt renchéri Erik Caouette.