La COVID-19 a raison de l'édition 2021 du Tournoi pee-wee de Québec

Bon an, mal an, ce sont 2500 joueurs provenant de partout sur la planète qui se réunissent dans la Vieille-Capitale, sans compter les 230 000 spectateurs, les employés et les collaborateurs qui fréquentent le Centre Vidéotron pendant 12 jours.

“En même temps, il ne faut pas étirer l’élastique. On a fait des bulles, classe par classe, et c’est sûr que lorsqu’on met des enfants de classes différentes ensemble, et encore plus lorsqu’on parle du tournoi pee-wee de Québec – il ne faut pas oublier que des équipes américaines y participent –, le risque augmente (...) et je peux comprendre la décision des organisateurs. Mais ça me fait de la peine, car on a vu de très grands joueurs qui ont participé au tournoi pee-wee de Québec avant de se rendre dans la Ligue nationale de hockey”, a-t-il ajouté.