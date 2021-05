Une tournée en duo pour Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac

Les humoristes Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac présenteront sous peu un tout nouveau spectacle en duo.

Celui-ci s’intitule Moé... et L’autre, en hommage à la populaire série humoristique Moi et l’autre, dans laquelle figuraient Dominique Michel et Denise Filiatrault; «parce qu’on voulait copier nos idoles sans être accusées de plagiat», affirme Katherine Levac dans sa publication.