Déconfinement: les campings et les pourvoiries veulent savoir ce qui les attend

welcomia via Getty Images

welcomia via Getty Images

Camping Québec, la Fédération des pourvoiries du Québec, Aventure Écotourisme Québec et l’Alliance de l’industrie nautique du Québec souhaitent obtenir de la prévisibilité pour leurs entreprises et la clientèle. Les quatre associations affirment que le secteur a été grandement éprouvé par le confinement lié à la COVID-19 et que la survie de plusieurs entrepreneurs est désormais en péril.