Toujours pas de remords chez l'un des pardonnés de Donald Trump

M. Liberty est l’un des quatre anciens contractuels de Blackwater qui ont obtenu un pardon de Donald Trump. Ils avaient été condamnés à la suite d’une fusillade au cours de laquelle plus d’une dizaine de civils irakiens avaient été tués en 2007. Cette décision a soulevé une tempête d’indignation aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Traditionnellement, les pardons présidentiels sont réservés pour des crimes non violents. Le processus dirigé par le ministère de la Justice valorise la reconnaissance des responsabilités et l’expression de remords par ceux qui ont été condamnés pour des crimes.

Aucun des quatre hommes de Blackwater ne correspondait à ces critères. Ils ont été condamnés pour le meurtre de femmes et d’enfants irakiens non armés et ont longtemps proclamé leur innocence. Evan Liberty, Paul Slough et Dustin Heard, ont été reconnus coupables d’homicide involontaire. Le quatrième, Nicholas Slatten, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré.