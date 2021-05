«Too Hot to Handle»: la nouvelle téléréalité de Netflix inspirée... d'un épisode de «Seinfeld»?

Netflix

La nouvelle téléréalité de Netflix assume totalement son désir de faire compétition à Instagram. Too Hot to Handle (Séduction Haute Tension, en français) présente des hommes et des femmes aux corps de rêve devant mettre leurs désirs et leur pouvoir de séduction en veilleuse pour tenter de remporter de l’argent. Un concept inspiré... d’un épisode de Seinfeld!

Oui, vous avez bien lu.

Le concept de l’émission est fort simple, du moins en théorie: pousser de jeunes célibataires accros aux applications de rencontres à investir un peu plus de temps et d’attention dans une relation amoureuse.

Pour espérer mettre la main sur le grand prix de 100 000$, le groupe de célibataires portant le strict minimum de vêtements et se prélassant dans des décors paradisiaques doit tout simplement pratiquer l’abstinence. Chaque fois que quelqu’un cède à la tentation, la cagnotte diminue.

Agissant à titre de directrice de création et du développement du concept de l’émission, Laura Gibson a révélé, dans une entrevue accordée à The Oprah Magazine, que l’idée de base de Too Hot to Handle lui était venue après avoir revu l’épisode The Contest, du légendaire sitcom Seinfeld.



Dans l’épisode en question, qui est considéré comme l’un des meilleurs de la série, les principaux personnages doivent résister à la tentation de se masturber pour tenter de remporter un pari.

«Je me suis dit: “Il y a une émission à faire avec ça”, a expliqué Laura Gibson. Pourquoi ne réunirions-nous pas certains des célibataires les plus séduisants de la planète pour voir à quel point ils peuvent se contrôler pour gagner de l’argent?»

«À mon âge, je sais que j’aurais tout fait pour mettre la main sur l’argent. Mais à 19 ans, j’aurais opté pour le sexe», a renchéri Gibson.

Il faut croire que cette dernière avait vu juste, car plusieurs des participants ont effectivement ignoré les règles du jeu pour assouvir leurs pulsions, et Too Hot to Handle figure présentement dans le Top 10 des contenus les plus visionnés sur la plateforme de diffusion.

La première saison de Too Hot to Handle est disponible dès maintenant, sur Netflix Canada.