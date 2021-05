Tom Holland raconte son audition ratée pour la dernière trilogie «Star Wars»

Tom Holland a bien failli faire partie de la distribution d’une autre franchise monstre du géant Disney, alors qu’il a récemment révélé qu’il avait raté sa dernière entrevue pour prendre part à la plus récente trilogie de la saga Star Wars .

Faisant actuellement la promotion du film Cherry des frères Anthony et Joe Russo (réalisateurs d’Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame), l’interprète de Peter Parker dans le MCU a révélé au site Backstage qu’il s’était rendu assez loin dans le processus en vue de l’obtention d’un rôle clé dans The Force Awakens, mais que son audition avait complètement déraillé en raison… des bruits d’un droïde.